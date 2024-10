Georganiseerde misdaad in de Lage Landen (Over Oude En Nieuwe Georganiseerde Misdaad In Nederland En Belgie)

Met reportages over criminaliteit in Amsterdam-Zuidoost, de zogenoemde Tattookillers en de in 2014 doodgeschoten Amsterdammer Gwenette Martha. Andere namen: Willem Holleeder, Dino Soerel, Ashraf Sekkaki, Janus van Weesenbeeck en vele anderen, zoals vrouwenhandelaar en pooier Saban Baran, die tot en met zijn proces in Turkije is gevolgd.