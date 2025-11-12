12 november 2025
Gepensioneerde politieman gearresteerd om schending ambtsgeheim
Een voormalig medewerker van de politie-eenheid Den Haag is dinsdag aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Dat maakt de politie woensdag bekend. De verdachte was tot hij in mei 2024 met pensioen ging, werkzaam voor de politie.
De verdachte kwam in beeld in een lopend onderzoek. Daarin rees de verdenking dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan lekken van informatie toen hij nog in dienst van de politie was.
Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het delen van informatie door de verdachte met derden.