12 november 2025

Gepensioneerde politieman gearresteerd om schending ambtsgeheim

Een voormalig medewerker van de politie-eenheid Den Haag is dinsdag aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Dat maakt de politie woensdag bekend. De verdachte was tot hij in mei 2024 met pensioen ging, werkzaam voor de politie.