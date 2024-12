18 december 2024

Gerechtshof keurt procesafspraken wél goed

In een strafzaak over grootschalige handel in heroïne en cocaïne heeft het gerechtshof in Den Haag alsnog procesafspraken over strafvermindering goedgekeurd. Eerder vond de rechtbank dat de verdachte te weinig straf zou krijgen als de afspraken door zouden gaan. In hoger beroep zijn er nieuwe procesafspraken gemaakt. De uitspraak is een belangrijk signaal naar voortvluchtige verdachten in het buitenland.