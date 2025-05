8 mei 2025

Gerechtshof schorst hechtenis van neef Ridouan Taghi

Het gerechtshof in Arnhem heeft de voorlopige hechtenis van Aïmane Taghi onder voorwaarden geschorst. Deze neef van Ridouan Taghi was in april vorig jaar tot vijf jaar cel veroordeeld voor drugs- en wapenhandel. In hoger beroep heeft het gerechtshof nu bepaald dat Taghi met een enkelband naar buiten kan.