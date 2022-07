‘Getuige koppelt moord De Vries aan Taghi’

Connect on Linked in

De rechtbank beschikt over uitvoerige verklaringen van een getuige die de twee terechtstaande verdachten van de moord op Peter R. de Vries koppelt aan de organisatie van Ridouan Taghi, zo schrijft Het Parool. Tegen Kamiel E. en Delano G. is levenslange celstraf geëist voor uitvoering van de moord. Of de rechtbank de zaak voor uitspraak te doen un zal openbreken is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft de stukken zeer recent aan de rechtbank gestuurd.

Volgens Het Parool is de getuige een persoon die dicht stond bij een of meer verdachten in de zaak Peter R. de Vries. Deze week zijn nog drie verdachten in het moordonderzoek aangehouden, één van hen zou Kamiel E. instructies hebben gegeven.

Het gebeurt niet vaak dat in een strafproces op een zo laat moment nog stukken worden ingebracht door justitie. Het is mogelijk dat de rechtbank het onderzoek kort heropent om de stukken te onderzoeken en snel daarna weer sluit om vonnis te wijzen.