Gevangenis in Zuid-Frankrijk met Kalasjnikovs beschoten, ook autobranden bij andere gevangenissen

Vijftien kogels

De Franse krant Le Figaro schrijft dat er maandagnacht rond 00.40 vijftien kogels uit Kalasjnikovs zijn afgevuurd op de gevangenis in Toulon, waarvan één kogel de toegangsdeur doorboorde. Maandagavond en -nacht werd er tevens brand gesticht bij vier gevangenissen in Zuid-Frankrijk en bij twee gevangenissen in de omgeving van Parijs. Er werden vooral geparkeerde auto’s in brand gestoken van gevangenispersoneel. Op sommige auto’s was de tekst DDPF geschreven. Dat zou staan voor ‘droit des prisonniers Français’ (de rechten van de Franse gedetineerden).