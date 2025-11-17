17 november 2025
‘Gevangenis laat gedetineerde twee maanden te vroeg vrij’
Het Justitieel Complex op Schiphol heeft onlangs bij vergissing een gedetineerde twee maanden te vroeg vrijgelaten. Dat staat op de maandelijkse incidentenlijst die de Dienst Justitiële Inrichtingen maandag publiceerde. Dit bericht De Telegraaf vandaag.
Vrijgelaten
De vrijlating gebeurde vorige maand. Het administratie- en informatiecentrum had de gevangenis verkeerd geïnformeerd over de verlenging van de detentie met twee maanden.
‘Hierdoor werd de betrokkene vrijgelaten voordat deze informatie kon worden verwerkt’, schrijft justitie in een verklaring.
Uitzitten
Het is niet duidelijk of de vrijgelaten verdachte inmiddels terug in gevangenschap zit om de rest van de straf uit te zitten, aldus de krant.