6 augustus 2025

‘Gevangenismedewerker bedreigd door Belgische drugsbaron’

In België loopt er een onderzoek bij de federale autoriteiten over een mogelijke bedreiging van een cipier van de gevangenis in Beveren die zou zijn bedreigd in opdracht van de verdachte drugsbaron Flor Bressers. Bressers zit vast in afwachting van de behandeling van zijn zaak in een zeer groot drugsproces. Enkele jonge verdachten zitten er voor vast, zo meldt Het Laatste Nieuws.