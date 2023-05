‘Gevonden overleden vrouw in Roermond is tante van vermoorde Gino’

Connect on Linked in

De dode vrouw die vrijdagochtend is gevonden in een huis in Roermond is de tante van de vorig jaar omgebrachte Gino. Dat meldt Hart van Nederland.

Onenigheid

Dit laat zijn zus Naomi weten aan het nieuwsprogramma. De politie wil dit op het moment nog niet bevestigen.

Volgens buren is de dode vrouw de bewoonster van het huis, en is haar vriend de man die door de politie is meegenomen. De laatste weken zou tussen beiden regelmatig onenigheid zijn geweest, waarbij de politie enkele malen zou hebben ingegrepen.

Verdenking

De politie liet vrijdagmorgen weten dat er in een woning aan de Vismarkt in Roermond een 51-jarige vrouw is gevonden, die was overleden. Een 47-jarige man uit die stad is daarna aangehouden ‘op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij haar dood.’