Gewonde bij schietpartij in Amsterdam | Geen verdachten aangehouden
In Amsterdam is donderdagavond bij een schietpartij een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.
Beeld: politie aanwezig na de schietpartij in de Dapperstraat (foto Mizzle Media)
Schoten
Het schietincident vond plaats rond 23.00, in de Amsterdamse Dapperstraat. Toen kreeg de politie de melding dat er schoten zouden zijn gevallen.
Slachtoffer
Daarop rukten een ambulance en een traumateam uit. Het slachtoffer was aanspreekbaar, en is naar een ziekenhuis vervoerd.
Verdachten
Volgens de politie waren er meerdere personen betrokken bij de schietpartij, maar is nog niet bekend wie de verdachten zijn.
De politie doet verder onderzoek naar het incident.