Gewonde bij schietpartij in Amsterdam Nieuw-West

Bij een schietpartij aan de Alma Tademastraat in Amsterdam Nieuw-West is donderdagnacht rond 00.20 een persoon gewond geraakt. Buurtbewoners hoorden schoten in de wijk Overtoomse Veld en belden daarop 112.

Nadat hulpdiensten ter plaatse kwamen is de gewonde persoon overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn of haar toestand is nog niets bekend. De politie is bezig met een onderzoek naar het motief van de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden.