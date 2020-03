Gewonde bij schietpartij in Den Helder

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Ruyghweg in Den Helder is zaterdagavond een persoon gewond geraakt. De poitie kan nog niet zeggen of er een of meerdere verdachten zijn.

Buurtbewoners hoorden rond 22.25 drie harde knallen en dachten aanvankelijk dat het om vuurwerk ging. De politie stelde een onderzoek in waaruit bleek dat er een schietpartij had plaatsgevonden. Daarbij raakte een persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is bezig met een onderzoek. Er is nog geen verdachte opgepakt.