Gewonde bij woningoverval in Wassenaar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Wassenaar heeft zaterdagavond een woningoverval plaatsgevonden, waarbij een persoon gewond is geraakt. Bij de overval zijn sieraden buitgemaakt. De politie heeft geen verdachten aan kunnen houden.

Overval

De overval vond rond 23.00 plaats aan de Backershagenlaan in Wassenaar. Agenten troffen op het adres waar de overval plaatsvond een gewonde man aan. Hij is door ambulancepersoneel onderzocht en is vervoerd naar het ziekenhuis.

Buit

De politie vermoedt dat meerdere verdachten de woning zijn binnengegaan. Zij maakten in de woning onder andere sieraden buit. De politie doet onderzoek naar het incident.

De overvallers zijn volgens lokale media vermoedelijk via de Rust en Vreugdlaan bij de woning gekomen en daarna via dezelfde route gevlucht. De politie heeft in de omgeving en rondom het huis uitgebreid gezocht naar sporen.