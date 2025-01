Gewonde man aangehouden voor explosie bij horecazaak in Den Haag

Bloedsporen

Rond 03.00 kreeg de politie een melding dat er een explosie had plaatsgevonden aan de voorzijde van een horecapand aan de Zusterstraat. Agenten zagen schade aan het rolluik en verse bloedsporen rondom het pand. Uit onderzoek bleek dat op camerabeelden was te zien dat de verdachte door de explosie gewond was geraakt.



Kort na de ontploffing kreeg de politie een melding van het aantreffen van een gewonde man op de Strandweg. De man bleek gewond aan zijn voet en zijn signalement kwam overeen met degene die het explosief tot ontploffing had gebracht. Daarop werd de 29-jarige man uit Den Haag aangehouden.