Gewonde man aangetroffen in Amsterdamse Bos | Slachtoffer bezocht vermoedelijk Dekmantel-festival

De politie meldt dat de man ‘zichtbare verwondingen’ had en dat het niet duidelijk is hoe deze zijn veroorzaakt. De recherche doet onderzoek naar de identiteit van de man en zoekt getuigen die mogelijk iets gezien hebben aan de Nieuwe Meerlaan in Amstelveen, of die weten wie hij is.

Muntjes Dekmantel

Bij de man is ook een opvallende tas aangetroffen waaraan mensen de man mogelijk herkennen. Ook had de man muntjes bij zich van het festival Dekmantel, elders in het Amsterdamse Bos, dat plaatsvond van woensdag 30 juli t/m zondag 3 augustus. ‘Indien bezoekers van dit festival informatie hebben over deze man aan de hand van de tas, dan hoort de recherche dit graag’, schrijft de politie in een persbericht.

Mensen die meer weten over de zaak kunnen bellen naar 0900-8844 of een online formulier invullen.