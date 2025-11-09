Gewonden en arrestaties bij drie schietpartijen binnen een uur in Hoorn

Zaterdagavond vond rond 18.30 een schietpartij plaats aan de Grutto in Hoorn. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden, een 19-jarige man uit Hoorn en een minderjarige verdachte.

Waarschuwingsschoten

De politie gaat ervanuit dat er meer personen betrokken waren bij dit incident. Voorafgaand aan de aanhouding van de 19-jarige man heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Daarbij is niemand gewond geraakt. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen.

Woning beschoten

Ongeveer 40 minuten later, rond 19.10, werd er meerdere keren geschoten op een woning aan het Winterkoninkje in Hoorn. Eén van de schoten ging door het raam van de woning. Niemand raakte gewond. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen.

Juliana van Stolberglaan

Weer een kwartier later, rond 19.25, kreeg de politie melding van een schietincident op de Juliana van Stolberglaan in Hoorn. Daar troffen agenten een man aan met letsel. De man vluchtte weg, maar kon aangehouden worden. Deze 20-jarige man uit Amsterdam is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling en op een later moment aangehouden.

De recherche kijkt of er een verband bestaat tussen de drie incidenten.