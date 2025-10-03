Gezochte Engelsman met drugs vlucht grens over en zwemt door brede sloot

Coke in chocolade De man vluchtte omdat hij 800 gram cocaïne, verpakt in chocoladerepen, bij zich had. Ook had hij 50 gram cannabis en een mes bij zich. Daarnaast stond de man gesignaleerd om dna te laten afnemen en het betekenen van gerechtelijke stukken wegens een witwaszaak op Schiphol Airport.

Overgeleverd

De man is aangehouden door het grensoverschrijdend politieteam van de Koninklijke Marechaussee voor het afnemen van zijn dna en wordt overgeleverd aan de Duitse autoriteiten wegens een Europees aanhoudingsbevel.



Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) is een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Landespolizei en de Bundespolizei.