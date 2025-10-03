Gezochte Engelsman met drugs vlucht grens over en zwemt door brede sloot
Een 29-jarige Engelsman is donderdag tijdens een Duitse grenscontrole weggerend richting Nederland. Hij rende over de rijksweg A7, zwom vervolgens door een brede sloot en ging richting het Groningse Bad Nieuweschans. In een weiland werd hij overmeesterd door Duitse en Nederlandse agenten. Dat bericht de Marechaussee op Instagram.
Coke in chocolade
De man vluchtte omdat hij 800 gram cocaïne, verpakt in chocoladerepen, bij zich had. Ook had hij 50 gram cannabis en een mes bij zich. Daarnaast stond de man gesignaleerd om dna te laten afnemen en het betekenen van gerechtelijke stukken wegens een witwaszaak op Schiphol Airport.
Overgeleverd
De man is aangehouden door het grensoverschrijdend politieteam van de Koninklijke Marechaussee voor het afnemen van zijn dna en wordt overgeleverd aan de Duitse autoriteiten wegens een Europees aanhoudingsbevel.
Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) is een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Landespolizei en de Bundespolizei.