Gijzeling op psychiatrische afdeling PI Vught

De politie is ter plaatse en doet er volgens de DJI alles aan om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. De families van de betrokkenen zijn ingelicht.

Het gaat dus niet om een gijzeling binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) waar zware criminelen vastzitten.

Corné H.

Het zou volgens De Telegraaf gaan om gijzelnemer Corné H. (29), die op 30 maart 2024 vier personeelsleden urenlang vasthield in Café Petticoat in Ede. H. bedreigde de vier medewerkers met twee messen en zei dat hij explosieven in zijn rugtas had zitten, waarmee hij “de hele straat kon opblazen”.

Uiteindelijk liet H. op aandringen van de politieonderhandelaar, de medewerkers vrij. De politie zette in Ede vanaf 06.00 ’s ochtends een deel van het centrum af en ontruimde zeker 150 woningen.

In december vorig jaar werd H. veroordeeld voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging van vier personen. De rechtbank verklaarde hem verminderd toerekeningsvatbaar en legde hem naast negen maanden celstraf ook tbs met dwangverpleging op.