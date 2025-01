‘Godmother van Amsterdam’ door Colombia uitgeleverd aan Nederland

C. werd op 29 januari 2024 in Colombia aangehouden, nadat de Nederlandse, Colombiaanse en Spaanse autoriteiten haar op het spoor kwamen na een langdurig onderzoek. Het vliegtuig met C. kwam donderdag onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee in Nederland aan.

Sturende rol

Uit onderschepte en ontsleutelde berichten van het cryptoplatform Sky ECC, werd volgens het OM duidelijk dat C. vanaf de zomer van 2020 een sturende rol had in cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika. Uit berichten bleek dat C. zowel de Nederlandse als Colombiaanse nationaliteit heeft. De vrouw is vermoedelijk direct betrokken geweest bij de invoer van een onderschepte partij van 230 kilo cocaïne in Spanje, op 25 november 2020.

Makelaarskantoor

Ook is Aura C. in 2017 door de rechtbank Amsterdam al eens veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de voorbereiding van drugssmokkel. Ook haar jongere zus Luisa werd toen veroordeeld tot een kleine 3,5 jaar cel. Aura C. coördineerde grote cocaïnetransporten naar Europa en beheerde samen met haar jongere zus een makelaarskantoor in Amsterdam om geld wit te wassen. Met hun bedrijf dat verhuur van Amsterdamse woningen regelde konden criminelen worden ondergebracht. Ook zou C. voor auto’s hebben gezorgd.

Aura C. zat eerder ook in Colombia al eens vast voor drugshandel.

Arrestaties

In het langdurige onderzoek waarin Aura C. werd opgepakt werden vorig jaar door de Nederlandse, Colombiaanse en Spaanse autoriteiten in totaal zeventien verdachten aangehouden en vonden 66 doorzoekingen plaats, in binnen- en buitenland. In Nederland werden vijf verdachten aangehouden in Amsterdam, Zoetermeer, Schiedam en Ridderkerk. Het ging om één vrouw en vier mannen in de leeftijd van 29 tot 62 jaar met de Nederlandse en Nigeriaanse nationaliteit.

Tijdens de doorzoekingen in binnen- en buitenland heeft de politie in totaal meer dan 30 (automatische) vuurwapens, een raketwerper, 17 kilo cocaïne, meer dan twintig voertuigen en ruim 600.000 cash in beslag genomen.



Aura C. wordt vrijdag in Rotterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Zie ook:

Zeven verdachten opgepakt in groot wapenonderzoek rond Colombiaanse “Godmother van Amsterdam” (VIDEO)

Eis: 8 jaar cel tegen Colombiaanse makelaar