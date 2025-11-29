 Meteen naar de content
29 november 2025

‘Godmother van Amsterdam’ voor de rechter op verdenking van grootschalige cocaïnehandel en witwassen

De 49-jarige Colombiaanse Aura C. staat op vrijdag 5 december voor het eerst terecht tijdens een regiezitting voor de rechtbank in Rotterdam op verdenking van het invoeren van twee partijen cocaïne en witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een partij van 266 kilo die in het Spaanse Algeciras werd onderschept en een partij van 15 kilo in het Engelse Southampton. Beide partijen kwamen uit Zuid-Amerika. C. werd in januari dit jaar door Colombia op verzoek van Nederland uitgeleverd. In het criminele milieu staat C. ook wel bekend als de ‘Godmother van Amsterdam’.

Sturende rol

C. werd op 29 januari 2024 in Colombia aangehouden, nadat de Nederlandse, Colombiaanse en Spaanse autoriteiten haar op het spoor kwamen na een langdurig onderzoek. Uit onderschepte en ontsleutelde berichten van het cryptoplatform Sky ECC, werd volgens het OM duidelijk dat C. vanaf de zomer van 2020 een sturende rol had in cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika. Uit berichten bleek dat C. zowel de Nederlandse als Colombiaanse nationaliteit heeft.

