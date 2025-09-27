‘Groep Belgische twintigers opgepakt voor woningoverval bij Nederlandse miljonair’

Fortuin Bij de overval op 26 december 2024 maakten de daders ter waarde van ruim 1 miljoen euro buit. Slachtoffer was Arie Stelloo, die fortuin maakte met de verkoop van zijn IT-bedrijf ISSUE Information Technology. Daarmee verdiende Stelloo rond de eeuwwisseling naar verluidt circa 100 miljoen euro.

In 2006 kocht hij Hof ter Linden ‘s-Gravenwezel, waar meerdere van zijn bedrijven gevestigd zijn. Het kasteeldomein beschikt naast bijgebouwen ook over een eigen helikopterhaven.

Gemaskerde overvallers

Rond 03.50 drongen vier gemaskerde en gewapende mannen het kasteel binnen. De bewoners, toen 53 en 61 jaar, werden vastgebonden en mishandeld. Onder dwang moesten zij de kluis openen. De overvallers gingen ervandoor met autosleutels, telefoons, handtassen en juwelen. De Nederlandse miljonair en zijn echtgenote liepen lichte verwondingen op. Ook twee inwonende personeelsleden van 48 en 51 jaar raakten gewond.

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft grootschalig onderzoek gedaan, met analyse van camerabeelden en telefoniedata. Dat leidde vorige week tot de arrestatie van zeven verdachten.

Twee van hen zijn onder voorwaarden op vrije voeten. Twee hebben thuis een elektronisch toezicht en drie zitten in voorlopige hechtenis.



