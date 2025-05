‘Groepje Amsterdammers martelde drugshandelaren’

Zaag De rechtbank beschikt over een filmpje waarop een doodsbange Hagenaar te zien is, die in de nacht van 5 op 6 augustus 2024 op een witte bank zit. Hij krijgt vuurwapens op zijn hoofd, word geslagen, en volgens justitie is hij met een zaag in pink en vingers gesneden. Ook zou er sprake zijn geweest van een schijnexecutie.

Justitie denkt dat het gezicht en de handen van het slachtoffer in kokend heet water zijn gehouden.

Wit busje

In de nacht van 1 op 2 oktober 2024 is er op de Amsterdamse Oostelijke Eilanden een man met geweld in een wit busje gesleurd en naar een woning gebracht. Ook deze man is zwaar mishandeld volgens het Openbaar Ministerie, ook bij hem is met een revolver een schijnexecutie gedaan.

Verder werd gedreigd met een samoeraizwaard zijn voet af te hakken.

Verklaringen

De ontvoerders eisten van hem 250.000 euro. De man werd later diezelfde nacht vrijgelaten. Hij heeft aangifte gedaan en verklaringen afgelegd. De man in Den Haag heeft dat niet gedaan.

De recherche kwam de vijf op het spoor doordat in een bij een van hen in beslag genomen smartphone filmpjes zaten waarop een deel van de martelingen is te zien.

De verdachten laten op foto’s die in telefoons zijn gevonden pakken met geld zien en enkele verdachten gingen na de ontvoeringen op vakantie in Dubai, terwijl er bij hen geen normaal inkomen binnenkwam.

Vuurwapens

Toen de politie bij de verdachten binnenviel bleken drie van hen over een vuurwapen te beschikken. De advocaten van twee verdachten betoogden dat hun cliënten niet te identificeren zijn op de filmpjes.

Op 25 juli en 1 augustus zet de rechtbank haar voorbereidende onderzoek voort. De inhoudelijke behandeling volgt later.