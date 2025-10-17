Groot onderzoek in weiland Abbenes, overleden persoon gevonden

(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)

Volgens een 112-correspondent zou er donderdagnacht in het weiland in Abbenes (gemeente Haarlemmermeer) iets zijn gevonden, sindsdien is er een groot onderzoek gaande waarbij ook speurhonden zijn ingezet. Een politiewoordvoerder kon ’s ochtends nog weinig zeggen over het onderzoek, wel dat het zou gaan om een overlijdensonderzoek. Inmiddels meldt de politie Noord-Holland dat er een overleden persoon is gevonden.

Het fietspad is afgesloten voor verkeer, en de werkzaamheden op het land zijn stopgezet.

Aanvliegroute Schiphol

De Telegraaf schrijft dat de akker ligt onder een aanvliegroute naar Schiphol, en dat de politie er rekening mee houdt dat het slachtoffer zich had verstopt in een vliegtuig en naar beneden is gevallen. Ook andere scenario’s worden niet uitgesloten. Een politiewoordvoerder zegt tegen de krant dat het “zeer aannemelijk is dat het lichaam er best heel lang” heeft gelegen.



Het lichaam werd aangetroffen door een boer die het weiland met een tractor aan het ploegen was. Het is nog onduidelijk of het een man of een vrouw betreft.