Grote cocaïnevangst bij Panama: 13,5 ton (VIDEO)
Bij een operatie van de luchtvaartdienst van de Panamese marine en andere diensten is aan de Pacifische kant van Panama een enorme hoeveelheid cocaïne in beslag genomen op een sleepboot. Dat gebeurde ten zuidwesten van Isla San José. Aan boord zat 13508 kilo cocaïne, verdeeld over 11562 pakketten, zo schrijven Midden-Amerikaanse media.
Tien verdachten
Tien verdachten, afkomstig uit Venezuela, Ecuador, Colombia en Nicaragua, zijn gearresteerd en voorgeleid aan een rechter.
Het is de grootste onderschepping in Panama sinds 2007, toen ongeveer 19 ton werd gevonden. De eindbestemming van de drugs was de kust van de Verenigde Staten.
Transitland
Panama fungeert al jaren als een van de transitlanden voor cocaïne afkomstig uit Zuid-Amerika, met name voor cocaïne die langs de Caribische kant vanuit Colombia wordt aangevoerd, meestal met snelle bootjes. Ook de containerhaven in Panama is een logistieke schakel van cocaïne, op weg naar Europa, soms via andere landen in het Caraïbisch gebied.