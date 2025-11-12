Grote cocaïnevangst bij Panama: 13,5 ton (VIDEO)

Tien verdachten Tien verdachten, afkomstig uit Venezuela, Ecuador, Colombia en Nicaragua, zijn gearresteerd en voorgeleid aan een rechter.

Het is de grootste onderschepping in Panama sinds 2007, toen ongeveer 19 ton werd gevonden. De eindbestemming van de drugs was de kust van de Verenigde Staten.

Transitland

Panama fungeert al jaren als een van de transitlanden voor cocaïne afkomstig uit Zuid-­Amerika, met name voor cocaïne die langs de Caribische kant vanuit Colombia wordt aangevoerd, meestal met snelle bootjes. Ook de containerhaven in Panama is een logistieke schakel van cocaïne, op weg naar Europa, soms via andere landen in het Caraïbisch gebied.