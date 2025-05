Grote partij lachgas, harddrugs, cash en taxi in beslag genomen in Hilversum

Verdachte situatie Twee weken eerder meldde een buurtbewoner aan een BOA van de gemeente dat hij een “onderbuikgevoel” had bij een verdachte situatie bij een bestelbus in ’s-Graveland. De politie startte vervolgens een onderzoek en dit leidde dinsdag tot de inbeslagname van de bewuste bestelbus. De bestelbus werd naar het politiebureau genomen. Daar bleek dat er 40 lachgascilinders in de bus lagen.

Boodschappentas

Naar aanleiding van deze vondst ging de politie naar het huis van de verdachte in Hilversum-Oost. Daarop vluchtte de verdachte direct de woning uit met in zijn hand een boodschappentas. Na een uitgebreide achtervolging en zoektocht in de wijk, onder andere met een politiehelikopter, werd de 25-jarige Hilversummer in een tuin gevonden en aangehouden.

Taxi

De politie vond op zijn vluchtroute de boodschappentas terug. Daarin bleek een grote hoeveelheid harddrugs en een groot contant geldbedrag te zitten. Bij de doorzoeking in de taxi van de verdachte werd nog meer harddrugs gevonden. De politie nam de taxi, de bestelbus, de harddrugs en het geldbedrag in beslag. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.

Om hoeveel geld en (wat voor soort) harddrugs het gaat, is niet bekendgemaakt door de politie.