Grote politieactie in drugsonderzoek rond bedrijf in Venray

Geldstromen De Eenheid Oost-Brabant startte het onderzoek in het najaar van 2023 in samenwerking met de Eenheid Limburg een onderzoek op basis van informatie rondom een bedrijf in Venray. Het vermoeden bestond dat er in het bedrijf criminele geldstromen werden ingebracht. Dat geld zou afkomstig zijn van drugshandel.

Salaris van personeel zou deels contant worden uitbetaald en er zouden valse facturen worden opgevoerd waar geen dienst dienstverlening tegenover stond. Hierdoor kon het bedrijf haar diensten goedkoper aanbieden dan concurrerende bedrijven.

Verdenkingen

De aangehouden verdachten zijn twee mannen (41 en 39) uit Eindhoven. Een van hen is de eigenaar van het betreffende bedrijf. Een andere verdachte is een man van 43 uit de gemeente Horst aan de Maas en een vrouw van 53 uit Venray.

Verder onderzoek moet volgens de recherche uitwijzen of en in welke mate zij betrokken zijn bij de productie en handel in drugs, op grote schaal witwassen, valsheid in geschrifte en fraude.

De aangehouden verdachten zitten in alle beperkingen en om die reden kan er op dit moment inhoudelijk niet meer informatie gedeeld worden.

Doorzoekingen

Bij 29 woningen en bedrijfspanden in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg is woensdag door de politie gezocht. Het gaat om panden in onder meer de gemeenten Eindhoven, Arnhem, Horst aan de Maas, Helmond, Someren, Venray, Halderberge en Lingewaard.

Er wordt onder meer gezocht naar contant geld, luxegoederen, administratie en gegevensdragers. De politie heeft nog meer verdachten op het oog.