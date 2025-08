‘Grote zorgen over veiligheid familie Nabil B. nu hij vrijkomt’

Zorgen Nu Nabil B. (38), de kroongetuige tegen Ridouan Taghi en zijn vermeende criminele organisatie, op vrije voeten komt, hebben vele betrokkenen grote zorgen over de veiligheid van zijn naasten.

De vrees is dat voor onder anderen zijn directe familie onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, stelt Het Parool. Het is niet ondenkbaar dat vanuit de onderwereld juist via die naasten pogingen zullen worden ondernomen Nabil B.’s verblijfplaats te achterhalen, hoewel zij niet zullen weten waar hij is.

In de strafzaak werden eerder zijn broer Reduan (2018), zijn advocaat Derk Wiersum (2019), en zijn vertrouwenspersoon en journalist Peter R. de Vries (2021) om het leven gebracht.

Vrees

Nu de kroongetuige op vrije voeten komt, doen zich volgens ingewijden wéér dezelfde problemen voor. De communicatie met Nabil B’s directe relaties is opnieuw óf voortdurend verstoord of vrijwel geheel afwezig. ‘Serieuze pakketten maatregelen ontbreken in de meeste gevallen, of staan nog sterk ter discussie’, schrijft Het Parool.

Fouten

‘Alle fouten die eerder zijn gemaakt en waar het zeer kritische rapport van de OvV over gaat, lijken wéér te worden gemaakt,’ vertelt een goed ingevoerde bron, die net als alle andere bronnen anoniem wil blijven. ‘Kennelijk moeten er weer doden vallen voordat de overheidsdiensten zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en bijvoorbeeld de verschillende onderdelen van het Openbaar Ministerie écht gaan samenwerken. Een nieuw drama dreigt.’

Dossiers

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is naar aanleiding van het OvV-rapport nog steeds bezig vergelijkbare dossiers van het OM over te nemen. Een woordvoerder van de NCTV laat aan Het Parool weten dat de dienst niet wil reageren op kwesties over de veiligheid of beveiliging van personen.

Het OM stelt via een woordvoerder niet in te kunnen gaan op specifieke veiligheidsmaatregelen. ‘Wat ik wel kan zeggen: we hebben geleerd van de kritiek uit het OvV-rapport. We zijn ons zeer bewust van de risico’s en de veiligheid van alle betrokkenen heeft daarom onze volle aandacht.’

Bewijzen

Peter Schouten, de advocaat van Nabil B., reageert in de krant gepikeerd op die reacties. ‘Ik heb in mijn praktijk gewoon bewijzen liggen dat het OM dezelfde fouten maakt als vóór het OvV-rapport én nieuwe fouten,’ zegt de raadsman: ‘Welke fouten en tekortkomingen dat zijn, wil ik niet en public bespreken. Ik heb de NCTV en de OvV erover ingelicht. Daar wil ik het bij laten, want dit betreft de veiligheid van diverse betrokkenen. Dat het OM zou hebben geleerd van de bevindingen van het OvV, daar valt achter de schermen niets van te merken.’

In de zaak Marengo is Ridouan Taghi tot levenslang veroordeeld door de rechtbank. De zaak loopt inmiddels in hoger beroep. Als verdachte heeft hij in die zaak grote moeite om advocaten te vinden die hem willen verdedigen.