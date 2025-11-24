 Meteen naar de content
24 november 2025

Guardia Civil keek live mee bij EncroChat-hack | Europese justitie hield rechtbanken onjuist relaas voor (VIDEO UPDATE)

In Spanje is gebleken dat het officiële verhaal rond de EncroChat-operatie dat in Europa is verspreid niet klopt. Meerdere officieren van de Guardia Civil hebben onder ede verklaard dat zij in 2020 toegang hadden tot EncroChat-gesprekken – in real time. Dat levert in Spanje problemen op omdat die informatie in rechtszaken lijkt te zijn witgewassen omdat de bron van informatie werd verhuld.

Door @Wim van de Pol

