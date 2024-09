Haagse godfather Piet S.

Wie is wie Piet S.

Afgezet tegen het aantal mensuren dat de recherche aan hem heeft besteed en het aantal analyses van criminele netwerken waar hij in figureert mogen zijn veroordelingen geen naam hebben, al zat hij regelmatig een paar jaar binnen. De politie probeerde S. zonder succes ook aan een rijtje onderwereldmoorden te linken, zoals die op de Rotterdamse gokkoning John Bestebreurtje in de jaren tachtig.

In januari 2014 is Piet S. samen met zijn zoon Fred aangehouden in de zaak van de overval op een vrachtwagen met cocaïne in het Belgische Opglabbeek. Een aantal mannen met Kalasjnikovs reed in januari 2012 een nietsvermoedende vrachtwagenchauffeur klem. De drugs bevonden zich in twee zeecontainers met artisjokken uit Peru die de chauffeur in de haven van Antwerpen had geladen. De politie vond bij de inval in een woning van S. in Voorburg wel enkele vuurwapens. Maar bewijs dat S. opdracht heeft gegeven voor de overval was er eigenlijk niet. De rechter-commissaris wilde S. voor de overval en invoer van drugs niet eens in bewaring stellen.

In september 2020 wordt de dan 64-jarige Piet S. opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel en witwassen. Bij de grootschalige politieactie worden achttien verdachten gearresteerd: elf in Nederland, zes in Spanje en één in België. Het onderzoek Taxus startte in november 2016 met de verdenking dat Piet S. zich nog altijd schuldig maakte aan invoer, export en productie van allerlei soorten drugs en de voorbereidingen daarvan. Gedurende het onderzoek kwam er zicht op een vast crimineel netwerk rond Piet S. en medeverdachten.

In mei 2023 eist het Openbaar Ministerie zestien jaar cel tegen Piet S. voor onder meer drugshandel en witwassen. Volgens justitie was S. de eindbaas van de criminele organisatie. Het OM stelt dat Piet S. in elk geval 4.600 kilo cocaïne heeft ingevoerd (verkoopwaarde vele tientallen miljoenen euro’s) en participeerde in een partij hasj. Verder staat het dossier bol van de voorbereidingshandelingen door hem en de medeverdachten.

In 2024 is het hoger beroep in de zaak begonnen. In augustus van dat jaar besloot het gerechtshof dat Piet S. niet meer in een extreem beveiligingsregime gevangen hoeft te worden gehouden.