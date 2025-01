Hagenaars veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor ontvoering en mishandeling in cocaïnemilieu

De verdachten lokten het slachtoffer op 10 juni 2024 naar een woning in de Rederijkerstraat in Den Haag, werkten hem naar binnen en hielden hem vervolgens tien uur lang vast. De reden voor het conflict zou 2,5 kilo cocaïne zijn die het slachtoffer zou vervoeren naar het buitenland, maar van hem zou zijn gestolen.

Snee in teen

Tijdens de gijzeling is het slachtoffer met een vuurwapen bedreigd. Ook werden zijn handen vastgebonden met ducttape en is hij mishandeld. Zo schopten de verdachten hem tegen zijn hoofd en drukten ze een sigarettenpeuk op zijn been uit. Zij hebben familie en vrienden van de man gebeld en onder druk gezet om een bedrag van 68.000 euro te betalen. Daarbij dreigden ze de teen van het slachtoffer af te snijden. Ze hebben ook daadwerkelijk een snee in zijn teen gezet. De gijzeling is uiteindelijk dankzij ingrijpen van de politie beëindigd.

Psychische en fysieke gevolgen

De rechtbank oordeelt dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan gijzeling, mishandeling en verboden wapenbezit. ‘Zij hebben een grove inbreuk gemaakt op de psychische en lichamelijke integriteit van het slachtoffer. De man, zijn familie en vrienden hebben angstige uren doorgemaakt. Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij tot op de dag van vandaag psychische en fysieke gevolgen ondervindt van wat hem is overkomen.’



De rechtbank neemt het de mannen kwalijk dat zij zich puur hebben laten leiden door eigen financieel gewin. Ook vindt de rechtbank het zorgelijk dat de verdachten lichtzinnig zijn overgegaan tot het begaan van ernstige strafbare feiten.

Openheid van zaken

De twee mannen van 23 uit Den Haag krijgen ieder 40 maanden cel opgelegd. Tegen hen eiste het Openbaar Ministerie vier jaar cel. De 21-jarige verdachte, die op de zitting verantwoordelijkheid heeft genomen en openheid van zaken heeft gegeven, krijgt met drie jaar cel een lagere straf dan zijn mededaders. Tegen hem eiste het OM 3,5 jaar cel.



De verdachten moeten aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 3000 euro.