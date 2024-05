‘Heel die vinger moet eraf’

Connect on Linked in

In de Belgische rechtszaal is vandaag een registratie vertoond van een video van de marteling van de Nederlander Henri W., in Antwerpen. Dit schrijft AD.nl. In Turnhout staan in deze zaak woensdag 13 mensen voor de rechtbank.

Beeld: een foto van de gruwelijke marteling van Henri W. in 2023.

Marteling

Via een videoverbinding op Facetime wordt de marteling van Nederlander Henri W. (37) in een loods in Antwerpen aangemoedigd. De dertien minuten durende horrorvideo die daarvan werd gemaakt, schokt woensdag alle aanwezigen in de Belgische rechtszaal. Vooral het gelach en gejuich van de opdrachtgevers-op-afstand: ‘Steel van mij en zie wat er gebeurt.’ Dit schrijft het AD woensdag op haar website.

Henri W. (37) is afkomstig uit de buurt van Nijmegen. Hij is 22 februari 2023 naar het Van der Valk-hotel in Eindhoven gereden ‘om een pakketje op te halen’. Op donderdag 23 februari 2023 ontdekken gemeentearbeiders op een bosweg in Poppel (Ravels) een strompelende zwaar toegetakelde man. Hij zit onder het bloed, heeft brandwonden over zijn hele lichaam en mist een vinger. In zijn jaszak zaten twee stukken van een vinger.

W. zou zijn ingezet als tussenpersoon, door een groep kampers die eerder een ripdeal uitvoerden. De ripdeal bestond eruit dat de kampers een smokkelroute naar Engeland aanboden aan een andere criminele groep. Dit zou gebeuren via de omgekochte helikopterpiloot van het Nijmeegse Radboudziekenhuis.

Dit bleek echter een verzinsel te zijn, waarna de coke bij het ziekenhuis in de handen van de groep kampers verdween. Omdat zij daarna op Telegram opnieuw de smokkelroute aanboden, besloot de bestolen groep onder andere namen opnieuw toenadering te zoeken.

Bij het overdragen van de nieuwe partij coke, ontvoerden zij de tussenpersoon bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven: het 37-jarige slachtoffer.

Hij werd daarop gruwelijk mishandeld. Er werd onder het woord DIEF op zijn voorhoofd gekerfd. Een deel van zijn oor en twee vingers zouden zijn afgeknipt.

Live

Via een videoverbinding op Facebook sturen twee Antwerpenaren volgens justitie live vanuit hun buitenverblijf in Spanje de marteling aan. ‘Ze juichen en ze lachen als het topje van een van de vingers wordt gehakt. Maar hun bloeddorst lijkt nog niet gestild. “Heel die vinger moet eraf. Jaaa, haha”, klinkt het in het Vlaams.

Weerzinwekkend

Het zijn beelden die woensdagochtend in de rechtbank van het Belgische Turnhout worden getoond. ‘Steel van mij en zie wat er gebeurt’, hoor je een van de opdrachtgevers in de dertien minuten durende video zeggen. Het zou de stem zijn van Yersen V., die samen met landgenoot Jonas W. wordt beschouwd als opdrachtgever van de marteling.

In totaal staan er deze woensdag dertien mannen voor de rechter in Turnhout. Volgens justitie hadden ze stuk voor stuk een rol bij de ontvoering en marteling van de Nederlander. Ze horen vandaag straffen tegen zich eisen tussen de drie en 25 jaar. De twee vermeende opdrachtgevers gaan als het aan justitie ligt dertig jaar de cel in.