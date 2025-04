‘Heerlense “Kerstman” wil gelijk halen in stokoude drugszaak’

Ontkend Van L. heeft steeds ontkend betrokken te zijn geweest bij het importeren van zo’n 800 kilo cocaïne. In 2018 werd door de rechtbank van Roermond veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. In april 2021 werd dit in hoger beroep 5,5 jaar, maar Van L. ging in cassatie bij de Hoge Raad, die de kwestie terugverwees naar het gerechtshof in Den Bosch. Als hij dit keer weer verliest, is de kans aanzienlijk dat Van L. opnieuw cassatie instelt, aldus De Limburger.

Maandag eiste de advocaat-generaal vier jaar en zes maanden celstraf, een tijd die Van L. al heeft uitgezeten in voorarrest. Bij een veroordeling hangt hem ook geen ontnemingszaak meer boven het hoofd. Het gaat van L. om het prestige.

Zweden

Van L. ging samen met Peter van D. (68) uit Schinveld eind jaren tachtig in de xtc en was daarin zeer succesvol. Voor die tijd zat hij in de speed, waarvoor hij begin jaren tachtig in Zweden in de cel belandde. Op 11 december 1986 wist hij te ontsnappen uit de Hall-gevangenis, bij Stockholm, samen met een Zweedse bankovervaller. Hij weet het land te verlaten.

In 1987 is hij verdachte van een schietpartij met politie in Veldwezelt, waarbij een van de agenten overlijdt. Hij meldt zich niet lang na de schietpartij bij de politie, en wordt na verhoor vrijgelaten. Twee andere mannen bekennen later hun rol in de fatale schietpartij.

Van L. woonde het hoger beroep in zijn zaak deze week niet bij. Hij tobt met een zwakke gezondheid.

Van D.

De voormalige kompaan van Van L., “Dikke” Peter van D. (68), was recent verwikkeld in een cocaïnezaak, waarin hij is veroordeeld tot drie jaar cel.

Een andere oud-gediende uit de pillenwereld is Peter “Peerke” S. uit het Brabantse Eersel, die nu ook in hoger beroep is bij het gerechtshof in Den Bosch, na een veroordeling tot tien jaar cel.

Justitie ziet in Peter S. (32) een opvolger van Van D. en Van L., net als Van L. uit Heerlen. S. zit nu in de gevangenis en wacht op zijn hoger beroep na een veroordeling tot acht haar cel.