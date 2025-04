‘Hij slaapt, ja’ | Justitie ziet bewijs voor uitlokken moord op Amsterdamse crimineel

Himalaya Het lichaam van Arsalane werd op 30 december gevonden in het appartementengebouw aan de aan de Clauskindereweg. Hij bleek door meerdere schoten om het leven te zijn gebracht. Arsalane werd gerekend tot de groep van de Amsterdamse criminelen rond de in 2014 doodgeschoten Gwenette Martha. Hij werd vrijgesproken in het liquidatieproces Himalaya.

Over het motief in de zaak is nog niets duidelijk geworden.

De verdachten die nu terechtstaan zijn de 29-jarige Mahdi J. en de 20-jarige Nail el G.. Die laatste zou de schutter hebben geregeld en de zaak hebben aangestuurd. Een paar dagen na de vondst van het lichaam deed de politie een inval in Rotterdam bij Afif J., de derde verdachte, en de broer van Mahdi J. Tijdens die inval is Afif J. door het arrestatieteam doodgeschoten.

Snapchat

Er zijn telefoongesprekken en chatberichten, onder meer uit Snapchat, door de recherche verzameld. Een van de telefoons werd al afgeluisterd in het kader van een onderzoek naar de handel in zwaar vuurwerk in Den Haag. Het bewijs over het aansturen van de moord door El G. moet uit die communicatie komen.

De broers hebben een afspraak met het beoogde slachtoffer gemaakt en zelfs enkele uren met hem rondgehangen in onder meer een coffeeshop en een park. In het park is het niet van schieten gekomen omdat er te veel fietsers waren, zo is een conclusie van het Openbaar Ministerie.

Kort na de schietpartij is er een gesprek tussen de broers en El G. die op dat moment ergens anders is. Er wordt door de broers hijgend gesproken alsof ze aan het rennen zijn geweest. ‘Hij slaapt, ja’, wordt er dan gezegd.

De twee verdachten blijven in ieder geval tot 4 juli in voorlopige hechtenis.