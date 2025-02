19 februari 2025

Hoe de opsporing van een internationaal Chinees witwasnetwerk begon op Schiphol (VIDEO)

In Spanje zegt de Nationale Politie een Chinese criminele organisatie te hebben ontmanteld die internationaal op grote schaal geld witwaste en naar China bracht. Het onderzoek is drie jaar geleden begonnen nadat op Schiphol een Chinese vrouw met 390.000 euro aan contant geld werd tegengehouden, die ze in twee koffers vervoerde.