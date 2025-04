Hof: fors hogere straf voor Ali G. in afpersingszaak fruitbedrijf Hedel

400 kilo coke

Bij fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel werd in 2019 400 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. Het bedrijf had er niets mee te maken en waarschuwde de politie, waarna de cocaïne in beslag werd genomen. Daarna werd vanaf mei 2019 via sms-berichten geprobeerd een groot geldbedrag of bedrag aan bitcoins van het bedrijf los te krijgen.