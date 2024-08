Hof: Nederland mag 19,5 miljoen euro cash van Suriname houden

Connect on Linked in

In het getouwtrek over de in beslag genomen 19,5 miljoen euro cash tussen Nederland en Suriname heeft het gerechtshof in Den Haag nu Nederland weer gelijk gegeven. Eerder hadden de rechtbank Noord-Holland en het gerechtshof Amsterdam een beklag over de inbeslagname van de cash door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gehonoreerd.

Bouterse

Het Haagse hof heeft dat dinsdag besloten nadat Nederland naar de Hoge Raad was gestapt en die de zaak naar het hof in Den Haag had terugverwezen.

In 2018 werd de voorraad cash geld op Schiphol in beslag genomen. Het was onderweg naar Hong Kong, en had volgens het Openbaar Ministerie mogelijk een criminele herkomst. Op dat moment was de inmiddels in Suriname voortvluchtige Desi Bouterse nog president. Er waren toen geruchten dat hooggeplaatste personen in Suriname zich schuldig zouden maken aan witwassen van drugsgelden. Het Nederlandse Openbaar Ministerie nam die geruchten serieus.

Overigens is in Suriname ex-minister van Financiën onder Bouterse, Gillmore Hoefdraad, voortvluchtig op verdenking van witwassen verduistering van overheidsgelden. Het Openbaar Ministerie in Suriname eiste tegen hem 12 jaar cel en hij werd in 2021 bij verstek ook tot 12 jaar veroordeeld.

Niet immuun

In een klaagschrift voerden de CBvS en drie Surinaamse banken aan dat de inbeslagname van het geld in strijd zou zijn met internationaal gewoonterecht. De CBvS, staatsorgaan van Suriname en de verzender van het geld, komt volgens hen immuniteit van strafvorderlijk beslag toe.

Het Haagse hof oordeelt nu dat CBvS geen aanspraak kan maken op immuniteit. De reden is dat het in beslag genomen geld niet van de CBvS is, maar van de drie handelsbanken.

Strafzaak

De CBvS en de banken hadden ook om teruggave van het geld gevraagd omdat er nog altijd geen strafzaak is aangespannen, terwijl de inbeslagname nu ruim zes jaar geleden is en het onwaarschijnlijk is dat die strafzaak er nog komt.

Maar op de zitting van het Haagse hof heeft het Openbaar Ministerie medegedeeld dat zij inmiddels heeft besloten de handelsbanken te vervolgen op verdenking van witwassen. Ook de volgende stap is gezet. De vertegenwoordigers van de handelsbanken zijn uitgenodigd voor verhoor. Ook heeft het OM het voorlopige einddossier van het witwasonderzoek ter beschikking gesteld.

Het hof wil niet vooruitlopen op de uitkomst van een eventuele strafzaak, dus het beslag moet blijven.

