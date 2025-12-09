9 december 2025

Hoge Raad: OM mag geheime gespreksopnames De Vries niet gebruiken

Het Openbaar Ministerie mag vooralsnog geen gebruikmaken van geheime opnames van de telefoon van Peter R. de Vries in de strafzaak tegen oud-advocaat Khalid Kasem. De Hoge Raad vindt dat de inbreuk op het verschoningsrecht van toenmalig advocaat Kasem nooit verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is. De belangen van cliënten van Kasem worden met de doorbreking van het verschoningsrecht onevenredig getroffen, zo schrijft de Hoge Raad dinsdagmiddag in het arrest.