 Meteen naar de content
9 december 2025

Hoge Raad: OM mag geheime gespreksopnames De Vries niet gebruiken

Het Openbaar Ministerie mag vooralsnog geen gebruikmaken van geheime opnames van de telefoon van Peter R. de Vries in de strafzaak tegen oud-advocaat Khalid Kasem. De Hoge Raad vindt dat de inbreuk op het verschoningsrecht van toenmalig advocaat Kasem nooit verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is. De belangen van cliënten van Kasem worden met de doorbreking van het verschoningsrecht onevenredig getroffen, zo schrijft de Hoge Raad dinsdagmiddag in het arrest.

Laatste Nieuws

Ambtenaar

Peter R. de Vries maakte in 2019 heimelijk geluidsopnames van gesprekken met zijn kantoorgenoten Khalid Kasem en Royce de Vries. In die gesprekken kwam onder meer ter sprake dat Kasem tijdens een bezoek aan een cliënt zou hebben gesuggereerd een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om te kopen, om die cliënt mogelijk eerder vrij te krijgen.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.