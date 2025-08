Hogere straf voor gewelddadige afpersing en gijzeling in Enschede, ‘waarbij Satudarah-leden betrokken waren’

Op een stoel gezet Het slachtoffer werd in de nacht van 19 op 20 april 2022 op een stoel gezet in het verder verlaten feestcafé De Kolk aan de Oosterstraat in Enschede. Daar waren verschillende mannen aanwezig die hem bedreigden en mishandelden. Als de man geen 40.000 euro zou betalen zouden al zijn botten worden gebroken, zo deelden ze het slachtoffer mee. Het bedrag zou volgens Tubantia zijn geëist als genoegdoening voor de exorbitante rentes die de man zou hebben gevraagd bij het uitlenen van geld.

Michel B.

Twee mannen die bij de bedreiging aanwezig waren zouden prominente Satudarah-leden zijn, waaronder Michel B., die in november vorig jaar door de Duitse politie werd aangehouden tijdens een spectaculaire politieactie. Ook in die zaak gaat het om afpersing. De twee Satudarah-leden zijn officieel nog niet als verdachten aangemerkt in de zaak van de gewelddadige afpersing en gijzeling.

Doodsangsten

De enige formele verdachte die tot op heden vervolgd is, is de 47-jarige D. uit Enschede, eigenaar van feestcafé De Kolk. Hij had geld geleend van zijn latere slachtoffer. Dat zou hij wel vaker hebben gedaan als hij geldproblemen had, maar van dat laatste was volgens de politie geen sprake van. Daarom gaan politie en justitie uit van een kille afpersing onder zware dreiging van geweld. Het slachtoffer werd urenlang gegijzeld in het café en kreeg klappen en trappen. Hij stond doodsangsten uit en moest ook ’s nachts naar zijn woning rijden onder ‘begeleiding’ van de mannen om contant geld en zijn bankpas af te staan.

Terug in het café maakte D. met anderen ruim 15.000 euro over van de rekening van het slachtoffer naar zijn eigen rekeningen. Kort daarna werd een groot contant bedrag gepind bij een geldautomaat in Glanerbrug, waar D. woont. Als het slachtoffer de politie zou inschakelen, zouden zijn bedreigers op zijn panden schieten.

Hogere straf

Het Openbaar Ministerie eiste onlangs 15 maanden cel tegen D. De rechtbank komt door de ernst van de feiten tot een hogere straf van 30 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.



D. is tot op heden als enige aangehouden in het onderzoek, maar het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen vervolgd zullen worden.