Hoofdverdachte dodelijke schietpartij in Bijlmer (2002) uitgeleverd aan Nederland

Twee schietpartijen De man is de hoofdverdachte van een schietpartij in een flat in Amsterdam-Zuidoost op 3 augustus 2002 waarbij een 33-jarige man uit Rotterdam dodelijk werd getroffen. Aansluitend vond die dag nog een schietpartij plaats in de parkeergarage van de betreffende flat waarbij twee gewonden vielen. De man die nu door Amerika is uitgeleverd, wordt ervan verdacht bij beide schietpartijen de schutter te zijn geweest.

Celstraf voor drugssmokkel

Uit het onderzoek dat de Amsterdamse politie direct na de schietpartij is gestart kwam de man die gisteren is aangehouden als hoofdverdachte naar voren. De man bleek direct na de schietpartij naar het buitenland te zijn gevlucht. Hij bleef ondanks een internationale signalering spoorloos tot de Amerikaanse autoriteiten hem in juni 2021 aanhielden op verdenking van drugssmokkel.

Inmiddels heeft de man zijn Amerikaanse straf uitgezeten en zijn de Amerikaanse autoriteiten akkoord met zijn uitlevering naar Nederland op verdenking van moord en twee keer poging moord.

Medeverdachte

De Amsterdamse rechtbank heeft in deze zaak in juni 2003 een toen 26-jarige man tot vijf jaar cel veroordeeld voor medeplichtigheid aan de schietpartij.