9 mei 2025

Hoogste baas OM erkent ‘problemen’ met detentie Weski | Maar: ‘ze mocht koken’

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte, erkent in een interview met De Telegraaf dat ex-advocaat Inez Weski na haar arrestatie in 2023 werd vastgehouden op een niet wettelijk toegestane geheime locatie. Ook erkent Otte dat er problemen waren met de detentie van Weski in Kamp Zeist. Hij noemt dat ‘opstartproblemen’. De ondergrondse en geheime locatie in Kamp Zeist was volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid geen zoals in de wet voorgeschreven detentielocatie.