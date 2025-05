20 mei 2025

‘Hooligan stuurt Schots onderwereldconflict aan vanuit Dubai’

Een lid van de ultra’s van Glasgow Rangers FC is de afgelopen dagen in de Schotse media neergezet als een sleutelfiguur in een groot conflict in de Schotse onderwereld waar verschillende doden bij zijn gevallen. Als ‘Mr. Big’ zou Ross McGill (31) vanuit Dubai aanslagen en schietpartijen hebben aangestuurd.