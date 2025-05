‘Ik kreeg 1500 euro’ | 3,5 jaar cel geëist voor explosie in Leiden na ripdeal

Beeld: de politie doet onderzoek naar de ontploffing in de Lombokstraat in Leiden (foto: Media-TV)

De verdachte kwam in beeld toen hij door de politie werd gecontroleerd en zwaar illegaal vuurwerk in zijn kofferbak had liggen. Verder onderzoek aan zijn telefoon wees volgens het OM uit dat hij een paar dagen eerder betrokken was geweest bij de explosie in Leiden.

Snapchat

Op zijn telefoon stond onder meer een foto van het gebruikte explosief op de achterbank, een video van de betreffende straat vlak voor de aanslag en een video van de explosie zelf. Ook voerde hij de volgende dag via Snapchat een gesprek over schijnbaar een nieuwe klus: ‘Gister ook gegaan op 1. Ik kreeg 1500 euro.’

Het OM ziet de 25-jarige S.M. als medepleger van de explosie. Hij heeft in ieder geval gereden en het explosief gebracht. En hij heeft de filmpjes gemaakt.

Nieuwe klus

De officier van justitie noemde het op zitting zorgelijk dat de verdachte twintiger kennelijk niet is geschrokken of heeft geleerd van de explosie. Sterker, hij stond kennelijk al weer klaar voor een volgende klus. Hij vroeg waar hij zijn geld kon ophalen en sprak met een ander over een nieuwe “job”. Bij zijn aanhouding werd ook nóg zwaarder vuurwerk aangetroffen in zijn kofferbak. Dit is volgens het OM te kwalificeren als explosief en de verdachte zegt dat hij die moest wegbrengen voor 500 euro.

1400 kilo coke

De explosie vond plaats binnen een reeks geweldsincidenten na een ripdeal van 1400 kilo cocaïne in België. Dat wordt verdachte niet verweten. Wel dat hij zich zo makkelijk liet lenen voor dit soort klussen, zonder stil te staan bij de consequenties of ook maar een notie te hebben waarvoor hij dit eigenlijk doet. ‘Verdachte gebruikt het als verdienmodel en heeft alleen geld als drijfveer.’

Het Openbaar Ministerie eiste 3,5 jaar cel waarvan veertien maanden voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

In het onderzoek naar de geweldsgolf zijn in totaal 30 verdachten aangehouden. Zij worden elk vervolgd voor hun eigen aandeel in het geweld.

