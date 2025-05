20 mei 2025

Illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen in Suriname vernietigd

Het Openbaar Ministerie in Paramaribo heeft dinsdag bekend gemaakt dat afgelopen zondag in West-Suriname een illegale landingsbaan onklaar is gemaakt. De baan was ruim twee kilometer lang en volgens de Surinaamse justitie in gebruik door cocaïnesmokkelaars die cocaïne naar Suriname brachten.