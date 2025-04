23 april 2025

Illegale sigaretten verpakt in gipsplaten

Het “Combiteam Smoke” van Douane en FIOD zegt vorige week vrijdag in een loods in het Limburgse Hoensbroek 2,6 miljoen illegale sigaretten in beslag te hebben genomen. De dozen en sloffen sigaretten zaten verstopt in pakketten speciaal geprepareerde gipsplaten die met folie waren omwikkeld.