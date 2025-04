Slaapruimtes

Het onderzoek was begonnen nadat er een melding was binnengekomen over een verdachte situatie bij een bedrijfspand in de gemeente Aalsmeer. De gemeente sloot om samen met de politie op 13 maart een controle uit te voeren. Tijdens die controle bleek dat er met elektriciteit was gerommeld is en er in het pand meerdere slaapruimtes waren geïmproviseerd.