Illegale sigarettenfabriek opgerold in Heerhugowaard, negen arrestaties

Slaap- en verblijfsruimten Het combiteam Smoke stelde een onderzoek in naar de aanwezigheid van een illegale sigarettenfabriek in Heerhugowaard. De aanleiding was de arrestatie door de politie van negen verdachten op zaterdagavond 15 november. De politie was daar naar aanleiding van een inbraakmelding. De agenten betraden het bedrijfspand en troffen grote hoeveelheden tabak, productiemachines en materialen aan. In de loods waren daarnaast slaap- en verblijfsruimten ingericht.

In totaal werden negen verdachten uit Oost-Europa in en rond het pand aangehouden. Zij zijn als verdachten overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Verhuizing

In de loods werden alle benodigdheden aangetroffen voor de productie van sigaretten, waaronder ruim 250.000 illegale sigaretten en ongeveer 1.500 kilo tabak. De machines waren losgekoppeld en ingepakt, klaar om te worden verplaatst. Het vermoeden is dat een criminele organisatie bezig was de productielijn naar een nieuwe locatie te verhuizen. Door de ontdekking kon deze verhuizing worden voorkomen, meldt de FIOD.

De ontruiming is op zondagochtend 16 november afgerond en alle in beslag genomen goederen zijn afgevoerd om te worden vernietigd. Het Combiteam Smoke verricht onder leiding van het Functioneel Parket verder onderzoek.