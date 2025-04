‘In die raam gooie’ | Drie jaar cel voor aansturen 15-jarige bij aanslag met vuurwerkbom

‘Bro je moet bakkie gooie’ Op 19 oktober 2024 ging bij een pizzeria in Rotterdam een explosief af. Vrijwel direct daarna is een 15-jarige jongen aangehouden. In de telefoon van de jongen staan berichten als ‘En bro je moet echt die bakkie gooie en die ding aansteken en in die raam gooie.’

Dat waren berichten van de opdrachtgever van de aanslag. Het bericht gaf volgens de rechtbank opdracht geven tot het ingooien van een raam met een baksteen en vervolgens het ontsteken en naar binnen gooien van zwaar en illegaal vuurwerk.

Het was de derde explosie bij de pizzeria aan de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid in een week.

Op zijn knieën

Medio april 2024 moet een man onder dreiging van een vuurwapen zijn jas, een bank- en een OV-pas afstaan. Ook wordt hij gedwongen op zijn knieën te gaan zitten en ‘sorry’ te zeggen. Er wordt een vuurwapen op zijn slaap gezet. De man die excuses aanbiedt, wordt door verdachte gefilmd.

Het voorval speelde zich af in een rivaliteit tussen twee groepjes in de drillrap-scene.

Metro

Op 4 april 2024 is een man in de metro beroofd van een telefoon en geld. Hij wordt in het gezicht geslagen en met de dood bedreigd. Het slachtoffer mag niet uitstappen en met zijn telefoon worden ter plekke geldbedragen overgemaakt naar een bankrekening waar verdachte toegang toe heeft.

Oude straf

De rechtbank Rotterdam vindt dat al deze feiten zijn begaan door de 20-jarige jongen. Hij heeft de afpersing, diefstal met geweld en de afgedwongen excuses in een verklaring bekend.

Naast de drie jaar celstraf moet de verdachte aan twee slachtoffers een schadevergoeding betalen. Ook moet hij nog een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van 48 dagen gaan uitzitten.

Het Openbaar Ministerie had de verdachte ook nog twee andere explosies en diefstal met geweld ten laste gelegd. Die feiten vond de rechtbank niet bewezen.