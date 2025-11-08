 Meteen naar de content
8 november 2025

In eerste Sky-zaak in de VS vallen Sky-chats definitief af als bewijs

In de eerste grote strafzaak in de Verenigde Staten waarin bewijs van chats van de door de politie gekraakte encryptiedienst Sky ECC wordt gebruikt, schrapt de openbaar aanklager die chats uit het dossier, nadat een rechter liet weten het hoogstwaarschijnlijk te gaan uitsluiten. Dat blijkt uit een proces-verbaal van een zitting dat Crimesite heeft ingezien. Het gaat om de strafzaak in New York tegen de Montenegrijnse ex-bokser Goran Gogic – over de smokkel van een monsterpartij van 17 ton cocaïne.

Plus

Door @Wim van de Pol

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.