8 november 2025

In eerste Sky-zaak in de VS vallen Sky-chats definitief af als bewijs

In de eerste grote strafzaak in de Verenigde Staten waarin bewijs van chats van de door de politie gekraakte encryptiedienst Sky ECC wordt gebruikt, schrapt de openbaar aanklager die chats uit het dossier, nadat een rechter liet weten het hoogstwaarschijnlijk te gaan uitsluiten. Dat blijkt uit een proces-verbaal van een zitting dat Crimesite heeft ingezien. Het gaat om de strafzaak in New York tegen de Montenegrijnse ex-bokser Goran Gogic – over de smokkel van een monsterpartij van 17 ton cocaïne.