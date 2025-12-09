In Frankrijk aangehouden moordverdachte is rapper Cité

Neergeschoten In februari werd hij neergeschoten op de parkeerplaats bij de Koornhorst in Amsterdam-Zuidoost en daarna naar een ziekenhuis gebracht.

In oktober 2024 sprak de Amsterdamse rechtbank hem vrij van een gijzeling en beroving van een man in diens auto op 26 maart 2024 op de Dalsteindreef in Amsterdam-Zuidoost. ‘We gaan je leegplunderen’, zou T. tegen de illegale taxichauffeur hebben gezegd.

De vrijspraak volgde omdat de herkenning door het slachtoffer door de recherche niet volgens de regels was verlopen en daardoor onbetrouwbaar was, aldus de rechtbank. Een enkel dna-spoor van T. in de achterbank van de auto van het slachtoffer was onvoldoende bewijs.

Conflicten

De raps en clips van Cité zijn in tekst en beeld zwaar crimineel, en gaan over de in gangsterrap gebruikelijke clichés, zoals pakken met geld, wapens en geweld.

Het Parool schrijft dat Cité conflicten zou hebben met andere rappers uit stadsdeel Zuidoost, zoals de in de gevangenis verblijvende Joël H., alias JoeyAK van rapformatie Zone 6, uit de wat zuidelijker gelegen wijk Holendrecht.