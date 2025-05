14 mei 2025

In Spanje opgepakte Nederlander op vrije voeten

Een Nederlander die begin april op verzoek van Turkije was aangehouden aan de grensovergang naar Marokko in de Spaanse enclave Ceuta is door de Spaanse rechter op vrije voeten gesteld. De man is verdachte in een groot onderzoek in Turkije naar grootschalige drugshandel.